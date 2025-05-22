Кунгурская ледяная пещера возобновила работу в штатном режиме

Кунгурская ледяная пещера возобновила работу в штатном режиме. Информация об этом опубликована в группе природного объекта Прикамья, передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщается, что в штатном режиме пещера заработала с 22 мая.

"Каждый день будем обновлять информацию по работе, в зависимости от "состояния" лицензии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что у оператора Кунгурской пещеры "Сталагмит-Экскурс" отозвана бессрочная лицензия на пользование недрами с разрешенным видом "экскурсионная деятельность" на участке особо охраняемой природной территории "Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера".

Причиной называлось то, что Росприроднадзор и минприроды провели проверки, в ходе которых были установлены нарушения природоохранного законодательства. Роснедра потребовали их устранить, но этого не произошло.

Кроме того, ранее "Сталагмит-Экскурс" объявлял о сокращении 140 работников с 3 июля 2025 года в связи с "высокой вероятностью лишения лицензии на осуществление экскурсионной деятельности".