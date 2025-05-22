В администрации Краснодарского края проходят обыски

В администрации Краснодарского края проходят обыски – силовики пришли в кабинет бывшего заместителя главы региона Александра Нестеренко, передает портал 93.ру со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Накануне губернатор края Вениамин Кондратьев прямо на заседании правительства региона отправил Нестеренко в отставку. Чиновник курировал строительство, и, по словам Кондратьева, не справился со своими обязанностями: более половины строящихся социальных объектов в регионе "идут" с отставанием от графика.