Кремль опроверг сообщения о якобы планируемых переговорах по Украине в Ватикане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной якобы может состояться в Ватикане.

"Нет, никаких не было договоренностей на этот счет", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что участники российско-украинских переговоров могут встретиться вновь в июне. Возможной площадкой станет Ватикан.

Напомним, перед первым раундом переговоров папа Римский Лев XIV заявил, что Ватикан может выступить посредником в глобальных конфликтах. Позже понтифик предложил провести переговоры России и Украины в Ватикане.