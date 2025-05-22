Shot: ФНС обнаружила у Чекалиной долг еще на 28 млн рублей

Федеральная налоговая служба нашла у блогерши Лерчек (Валерия Чекалина) новый долг, пишет Shot.

По информации телеграм-канала, налоговая выставила девушке счет на 28 миллионов рублей. При этом на прошлой неделе Лерчек погасила долг по налогам в размере 25 миллионов рублей.

В начале октября прошлого года МВД возбудило новое уголовное дело в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных. Оно связано с переводом валюты с использованием подложных документов на марафоны Лерчек через банк в Дубае. У бывших супругов прошли обыски. Суд отправил Чекалиных под домашний арест. Сообщалось, что сумма выведенных за рубеж средств по новому уголовному делу может составлять $1 млн.

В прошлом году на семью Чекалиных уже заводили уголовное дело о неуплате налогов на сумму более 300 миллионов рублей. Блогеры применили упрощенную схему налогообложения, годовой доход которой не должен быть больше 150 миллионов рублей.

В январе стало известно, что Чекалины выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей. Уголовное дело прекратили. Но супруги оставались обвиняемыми по делу об отмывании денег в особо крупном размере. Полностью дело прекратили в марте 2024 года. Со счетов и имущества супругов сняли арест.