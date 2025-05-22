Тюменская область вошла в топ лидеров по числу мигрантов

Тюменская область вошла в топ-10 регионов России с максимальным миграционным приростом населения за 2020-2023 годы, сообщает РБК Тюмень со ссылкой на данные аналитиков исследовательского агентства "ПромРейтинг".

За три года в Тюменскую область прибыли 20 тыс. мигрантов. По этому показателю регион занял восьмую позицию в рейтинге. На первом месте оказалась Московская область (+194,2 тыс. человек), на втором — Москва (+146 тыс. человек), а на третьем — Ленинградская область (+108,7 тыс. человек).

В тройку лидеров по максимальному оттоку вошли Омская (-29,5 тыс. человек), Кемеровская (-28,5 тыс. человек) и Иркутская (-28,2 тыс. человек) области.

В 2024 году в Тюменской области выросло количество трудовых мигрантов. Если в 2023 году их было 45,8 тыс. человек, то в 2024 году — 47,5 тыс. По данным региональной пресс-службы УМВД, в регион приехали в том числе работники из Японии, Перу, Нигерии, Кот-д'Ивуар и других стран.