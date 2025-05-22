Суд оставил под стражей уральца, обвиняемого в убийстве женщины и ее сына

Свердловский областной суд оставил под стражей жителя Серова, задержанного за убийство женщины и ее сына.

Обвиняемым по делу проходит Александр Гоок. По версии следствия, в ноябре 2024 года уралец убил свою знакомую и ее малолетнего сына, а труп женщины расчленил и выбросил. В апреле нынешнего года силовики задержали подозреваемого. Серовский районный суд отправил его под арест до 17 июня.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, адвокат подал апелляцию и просил избрать Гооку более мягкую меру пресечения. Однако областной суд, рассмотрев материалы дела и заслушав доводы сторон, оставил постановление районного суда без изменений. До лета Александр Гоок останется в СИЗО.

Ранее в полиции рассказывали о личности задержанного: он и не думал никуда скрываться, не имел судимостей, зато получил два высших образования.