22 Мая 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Продажи машин в России упали на четверть к прошлому году

Снижение продаж на российском авторынке за январь-апрель составило уже 27% (по всем сегментам, к тому же периоду 2024 года), сообщил замдиректора департамента машиностроения Минпромторга РФ Дмитрий Чернов.

Он отметил, что на рынок давят высокие ставки по кредитам и заполненные склады с готовой продукцией. Хотя апрель показал небольшой рост по сравнению с мартом, в мае положительная динамика апреля вряд ли сохранится, сообщил Чернов на совещании в Совете Федерации, посвященном локализации автопрома.

При этом затоваривание продолжается. В прошлом году производители автомобилей значительно превысили планы, в этом году произведено уже более 300 тыс. автомобилей.

"Спрос поддерживаем с помощью льготных программ. Вернулась программа "Семейный автомобиль". Ввели скидку в 40% на автомобили с ручным управлением для участников СВО, получивших ранения. Продолжает работать льготный лизинг", - рассказал Чернов о государственных мерах поддержки.

Впрочем, автопроизводители на том же совещании сообщили, что этих мер недостаточно.

Теги: автопром, ключевая ставка


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