Фадеев призвал выгонять из школы за плохое поведение

Если школьник имеет неудовлетворительную оценку за поведение, то есть ведет себя плохо и не исправляется, то он должен нести серьезное наказание - вплоть до исключения из школы. Такое мнение высказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Ранее он первым предложил вернуть в школу оценки за поведение. По его мнению, достаточно системы "зачет - незачет". Но защищать учителей от хулиганов необходимо.

Напомним, оценки по поведению введут 1 сентября в школах Новгородской, Ярославской и Тульской областей, ЛНР, Мордовии и Чечни. С 2026 года это сделают во всех школах России. В Минпросе рассматривают три варианта оценивания: зачет - незачет, по пятибалльной шкале и по трехбалльной (неудовлетворительное, удовлетворительное, образцовое поведение).