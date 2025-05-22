Осуждавший СВО юморист Ревва получил гражданство России

Родившийся в Донецке юморист Александр Ревва получил гражданство России. Об этом говорится в специальном документе.

Ревва зарегистрирован в Московской области, в Истре, в деревне Новинки, говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС. Комик родился в Донецке, и имел право на получение гражданства РФ в упрощённом порядке.

Примечательно, что после начала специальной военной операции Ревва высказался против неё, после чего уехал в Испанию. Однако позже он вернулся в Россию и пока более публично не высказывал своих политических пристрастий.