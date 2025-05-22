Рогов: Идут бои за последний участок границы Запорожской области и ДНР

ВС России начали бои за последний участок границы ДНР и Запорожской области, который контролируют ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его словам, бои идут за села Зеленое Поле и Новополь, находящиеся на стыке двух регионов по направлению к селу Темировка Запорожской области.

Российские войска также продвигаются на степногорском и ореховском направлениях запорожского фронта.

Напомним, по информации Bloomberg, президент России Владимир Путин якобы считает, что ВС РФ смогут осуществить прорыв и к концу 2025 года взять под контроль всю территорию Запорожской, Херсонской областей, ДНР и ЛНР в их административных границах. Источники заявили, что Путин будет иметь это в виду во время разговора с Дональдом Трампом.