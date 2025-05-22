Паслер назначил нового директора департамента по борьбе с коррупцией

Новым директором департамента противодействия коррупции Свердловской области назначен Андрей Оборок. Соответствующий документ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер.

Напомним, что Оборок сменит на посту Ильхама Ширалева, который ушел в отставку с уходом бывшего губернатора Евгения Куйвашева. Первый день работы нового главы департамента наступил сегодня - 22 мая.

Андрей Оборок проработал в прокуратуре с 1995 по 2020 годы. Сначала в должности старшего помощника Шадринского межрайонного прокурора, затем его заместителем, после чего сменил своего начальника и позже стал прокурором Кургана. В 2015 году он перевелся в Челябинскую область, где стал начальником уголовно-судебного управления прокуратуры региона, после зампрокурора, а в конце вступил в должность зампрокурора уже Свердловской области.