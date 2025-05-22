Миронов предложил снизить НДФЛ для небогатых молодых работников

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов вместе с коллегой по фракции Яной Лантратовой предложили понизить ставку НДФЛ до 8% для работников до 35 лет с невысокими доходами - если среднедушевой доход на семью не превышает двух размеров регионального прожиточного минимума. Обращение направлено министру финансов РФ Антону Силуанову.

Они отмечают, что уровень безработицы среди молодежи до 24 лет около 12%, что намного больше, чем в среднем, и говорит о серьезных проблемах на рынке труда. Молодежи трудно купить жилье, создать семью и т.д., так как все это требует значительных финансовых затрат. Например, доля женщин 20–24 лет среди рожениц сократилась с 28% в 2010 году до 15% в 2023-м, а возраст первых родов постоянно повышается.

"Такие данные говорят о том, что молодое поколение попадает в "ловушку бедности". Текущая налоговая политика не способствует закреплению молодых специалистов в регионах. В итоге мы наблюдаем отток квалифицированных кадров за рубеж и долгосрочные риски для демографической стабильности", - пишет Лантратова.

В 2023 году россияне назвали основными проблемами современной молодежи трудоустройство и жилищный вопрос. Причем проблему трудоустройства назвали в два раза чаще, чем в 1991 году (39% против 18%). Актуальность жилищной проблемы выросла в полтора раза.