Свердловское МЧС выпустило очередное штормовое предупреждение
Свердловчан предупреждают о непогоде 23 мая. В ближайшую пятницу в регионе ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 18 м/с, сообщает пресс-служба областного МЧС.
Спасатели рекомендуют в этот день не выезжать на природу, водителям - избегать подтопленных участков дорог, а владельцам частных домов - проверить состояние ливневой канализации и обеспечить беспрепятственный сток дождевой воды.
В случае, если дождь застал в дороге, необходимо плавно перестраивайся на обочину, включай аварийную сигнализацию и оставайся в автомобиле до улучшения видимости.
Пешеходам следует избегать нахождения вблизи зданий, поскольку существует риск падения предметов и плохо закрепленных конструкций. Также не рекомендуется парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными конструкциями.
Помимо этого, в эти дни необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как в условиях сильного ветра повышается риск возникновения пожаров.
При чрезвычайных ситуациях звонить по телефону экстренных служб: 112.