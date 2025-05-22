Свердловское МЧС выпустило очередное штормовое предупреждение

Свердловчан предупреждают о непогоде 23 мая. В ближайшую пятницу в регионе ожидаются сильные дожди и порывы ветра до 18 м/с, сообщает пресс-служба областного МЧС.

Спасатели рекомендуют в этот день не выезжать на природу, водителям - избегать подтопленных участков дорог, а владельцам частных домов - проверить состояние ливневой канализации и обеспечить беспрепятственный сток дождевой воды.

В случае, если дождь застал в дороге, необходимо плавно перестраивайся на обочину, включай аварийную сигнализацию и оставайся в автомобиле до улучшения видимости.

Пешеходам следует избегать нахождения вблизи зданий, поскольку существует риск падения предметов и плохо закрепленных конструкций. Также не рекомендуется парковать автомобили рядом с деревьями и рекламными конструкциями.

Помимо этого, в эти дни необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как в условиях сильного ветра повышается риск возникновения пожаров.

При чрезвычайных ситуациях звонить по телефону экстренных служб: 112.