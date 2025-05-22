В Нижневартовске врачи спасли ребенка, проглотившего зубную щетку

Врачи детской окружной клинической больницы Нижневартовска спасли ребенка, проглотившего зубную щетку, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотографию находки больница опубликовала в своих соцсетях. Бригада профессионалов детской окружной больницы извлекала из организма ребенка щетку целый час.

Операцию проводили врач-эндоскопист детской окружной больницы Вадим Шарапов, медсестра эндоскопического кабинета Марина Леухина, врач анестезиолог-реаниматолог Кирилл Телицин. После эзофагогастродуоденоскопии ребенок был переведен в хирургическое отделение, откуда был выписан домой в удовлетворительном состоянии.