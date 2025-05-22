В РПЦ предложили поправку в Конституцию, ведущую к запрету абортов

Разговоры о новых поправках в Конституцию продолжаются, хотя ответственные за законодательство парламентарии не видят никаких оснований для пересмотра текста основного закона.

На этот раз с инициативой выступила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

На Петербургском юридическом форуме она обратила внимание, что новый толковый словарь государственного языка РФ определяет слово "жизнь" как "период бытия человека с начала его существования, то есть с зачатия".

Игумения пошла дальше и предложила использовать толковый словарь как юридический документ, причем намекнула, что его определения выше конституционных: "Здесь встает вопрос: что нужно менять – Конституцию или наш словарь?" (в Конституции "жизнь" начинается с момента рождения).