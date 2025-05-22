БПЛА атаковал автомобиль главы Беловского района Курской области

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль главы Беловского района Курской области Николая Волобуева. Он получил травму бедра и руки. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что это уже четвертый раз, когда глава района попадает под атаку. Хинштейн добавил, что Волобуев должен быть представлен к госнаграде.

В марте украинские военнослужащие с помощью беспилотника атаковали гражданский автомобиль, на котором передвигался глава района, перевозивший хлеб. Мужчина получил ранение. СК возбудил уголовное дело о теракте.