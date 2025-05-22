22 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

Поддержка банков? Власти введут кредиты на обучение в техникумах

На портале проектов нормативных правовых актов размещен проект постановления Правительства о реализации мер господдержки образовательного кредитования граждан, обучающихся ‎по основным профессиональным образовательным программам, то есть в техникумах и колледжах.
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Проект постановления по сути касается поддержки банков, которые будут кредитовать граждан для обучения. Он подменяет выполнение обязанностей органов власти обеспечивать для граждан общедоступность и бесплатность среднего профессионального образования обеспечением поддержки банкам, считает доктор экономических наук, магистр юриспруденции Анатолий Вифлеемский. А на студентов техникумов, напротив, противоправно возлагается оплата обучения по программам СПО. Фактически вместо обучения за счет средств бюджета норма будет вынуждать брать на это кредиты.

"Если будут кредиты в СПО, то точно также они появятся и на обучение в государственных и муниципальных школах... Гарантии по обучению в школах и в СПО установлены одной и той же статьей Конституции. Сегодня нарушают в СПО - завтра будет платное обучение в 10-11 классах! Ведь уже заменили бесплатное предоставление жилья (в том числе учителям) льготной ипотекой, сейчас идет замена бесплатного образования платным с льготным кредитом!" - пишет Анатолий Вифлеемский.

Обнародование проекта совпало с необыкновенно быстрым принятием закона о регулировании числа платных мест в вузах. Заявляется, что это делается для повышения качества высшего образования, но параллельно отмечается и то, что в стране слишком много людей с дипломами о высшем образовании, которые не востребованы по полученной специальности, в то время как не хватает людей рабочих профессий, к тому же колледжи все больше набирают популярность, а рабочие профессии хорошо оплачиваются.

В этих условиях банки смогут помогать государству популяризировать среднее профессиональное образование, а заодно и увеличивать свою прибыль. Под это и ограничили число мест в вузах?

Теги: кредит, образование, банки


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