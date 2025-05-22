В Екатеринбурге памятник погибшим хоккеистам "Локомотива" перенесли от КРК "Уралец"

В Екатеринбурге перенесли памятник погибшим хоккеистам ярославского "Локомотива", который был установлен в 2012 году у КРК "Уралец". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ХК "Автомобилист".

Как пояснили в екатеринбургском клубе, памятник поменял свое место в связи с реконструкцией и прекращением хоккейной деятельности в бывшей ледовой арене команды.

"Принято решение о переносе памятника к отделению хоккейной школы "Спартаковец" – арене "Авто" в микрорайоне Солнечный", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что через несколько лет на месте "Уральца" начнется строительство Дворца единоборств РМК.