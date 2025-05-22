В Орловской области из-за БПЛА отключён интернет

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о том, что из-за атаки беспилотников на регион принято решение о временном отключении интернета.

"Армией России принято решение о введении временных ограничений в работе мобильного интернета и предоставлении услуг связи на территории региона. Решение непростое, но необходимое. Прошу отнестись с пониманием – обеспечение безопасности жителей, предприятий и инфраструктуры важнее всего", - написал политик в своём telegram-канале.

Как только оперативная обстановка позволит, доступ восстановят. За ночь уничтожены 20 БПЛА, уточнил губернатор.