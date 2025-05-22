МИД: Украине нужно новое руководство для подписания меморандума с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский не подходит на роль подписанта меморандума с Россией, заявил директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин.

Он отметил, что Зеленский давно потерял легитимность, в связи с чем могут быть проблемы с действительностью любого договора, который подписывается таким лицом.

"Надо, чтобы украинский народ в свободном волеизъявлении определил своего нового руководителя, -сказал Мусихин ТАСС. - Тогда будет легитимный подписант".

Он также добавил, что у главы парламента Украины есть "какие-то полномочия по подписанию", однако дадут ли ему это сделать внутри собственной страны – "большой вопрос".

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по меморандуму о будущем мирном договоре с Украиной идет динамично. Представитель Кремля добавил, что большая часть работы по меморандуму ведется в дискретном режиме, она не должна быть публичной. До этого Песков заявил, что конкретных сроков подписания меморандума "нет и быть не может", поскольку в этом деле слишком много важных для проработки деталей.