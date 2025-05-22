Алжир присоединился к банку БРИКС

Алжир стал членом Нового банка развития (НБР) БРИКС. 19 мая сданы документы о присоединении.

"От имени Нового банка развития я искренне поздравляю Алжир с присоединением к банку. Алжир играет важную роль не только в экономике Северной Африки, но и в глобальном масштабе и, безусловно, внесёт свой вклад в укрепление позиций НБР на мировой финансовой арене", - приводит пресс-служба банка заявление президента НБР Дилмы Руссефф.

Осенью 2024 г. стало известно, что 13 стран получили статус страны-партнера БРИКС. Ими стали Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Беларусь, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Вьетнам.