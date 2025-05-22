Калужский Центр «Созвездие» отмечает 50-летний юбилей

19 мая 1975 года в Калуге открылся городской Дом пионеров имени А. Т. Карпова.

Сейчас это многопрофильный Центр развития детей и юношества «Созвездие». В честь юбилея в областной филармонии состоялся концерт, на котором выступили творческие коллективы и воспитанники центра.

«Со сцены звучали вокальные номера, которые трогали до глубины души, а хореографические постановки заряжали энергией и восхищали своей красотой. Мы окунулись в историю центра через трогательные видеофильмы, вспомнили яркие моменты и достижения. Этот вечер стал прекрасным символом полувекового пути, наполненного творчеством, трудом и вдохновением. Спасибо всем, кто был частью этого праздника: педагогам, воспитанникам, выпускникам и гостям. С юбилеем, «Созвездие»! Пусть ваш свет продолжает зажигать сердца и вести к новым творческим вершинам!», – поделился впечатлениями Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.