Английский "Тоттенхэм" завоевал первый трофей за 17 лет, обыграв "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" обыграл английский "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы UEFA (второй по значимости клубный европейский турнир).

Встреча в испанском Бильбао на стадионе "Сан‑Мамес" завершилась с минимальным счётом — 1:0. Единственный мяч на 42‑й минуте игры забил Бреннан Джонсон.

"Тоттенхэм" в третий раз стал обладателем трофея. Ранее лондонцы выигрывали Кубок UEFA (предшественник турнира) в 1972 и 1984 годах. Для "Шпор" это первый трофей с 2008 года, тогда они стали обладателем Кубка английской лиги.

Финал этого года стал в какой-то степени уникальным: встречались 16-я и 17-я команда чемпионата. Встреча была принципиальной ещё и из-за того, что победитель получал право сыграть в Лиге чемпионов UEFA на следующий сезон (а это большой плюс и к престижу, и к бюджету клуба). В итоге право на участие в главном клубном турнире континента в следующем сезоне завоевал "Тоттенхэм", а "Манчестер Юнайтед" впервые за 11 лет остался вообще без еврокубковых турниров.