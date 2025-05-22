Рособрнадзор опасается конфликтов между учителями и родителями из-за оценок за поведение

В Рособрнадзоре опасаются конфликтов между учителями и родителями по поводу оценок за поведение. Их, напомним, хочет ввести Минпросвещения: с 1 сентября 2025 года эксперимент пройдет в шести пилотных регионах.

"Здесь надо взвешенно подойти. Если брать советское прошлое, то тогда критерия [оценки за поведение] не было выставлено. В наше время, это моя личная позиция, точно должны быть критерии описаны. Например, какую оценку мы будем ставить за разбитое случайно стекло мячом на футболе?", - цитирует ТАСС главу Рособрнадзора Анзора Музаева.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сказал, что сейчас рассматривается три варианта шкалы оценок за поведение: пятибалльная, трехбалльная и система зачет/незачет. Критерии выставления оценки министерство должно разработать летом.