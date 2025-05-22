В России почти на четверть вырос средний чек на услуги саун и бань

В России стало дороже посещение саун и бань. За год средний чек вырос на 23%.

Речь идёт о росте цены за январь-март. Средний чек вырос на 23% до 2,6 тыс. руб. В аналитическом центре "Чек Индекс" средний чек на услуги бань, саун, спа-центров и термальных комплексов по итогам января-апреля оценивают в 4,1 тыс. руб. Год к году значение выросло на 13%.

Росстат уточняет, что в общей сложности на услуги саун, бань и душевых россияне за три первых месяца 2025 г. потратили 4,6 млрд руб., что больше на 5,5% год к году. В Москве увеличение составило 3,1%, (до 637,4 млн руб.), пишет "Ъ".