22 Мая 2025
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Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

На встрече с Денисом Мантуровым Алексей Текслер рассказал о точках роста промышленности Южного Урала

Накануне на рабочей встрече с первым заместителем председателя Правительства РФ Денисом Мантуровым губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что темпы роста региональной экономики сохраняют позитивную динамику.

«За последние пять лет ВРП Челябинской области вырос в 1,9 раза, достигнув по оценке 2,9 трлн рублей. Это доказывает эффективность реализуемой стратегии развития. Объем инвестиций в основной капитал за 2024 год составил 549,1 млрд рублей, что на 124,6% больше, чем в 2018 году», - отметил Алексей Текслер.

Завод роботов в Челябинске (2025)|Фото: t.me/poolN74

Основной темой обсуждения в ходе встречи с вице-премьером были вопросы развития новых компетенций в промышленном производстве региона, в том числе внедрение роботизации.

Напомним, в Челябинске открыт первый в России Завод роботов, специализирующийся на серийном производстве и сборке промышленных роботов-манипуляторов. Сейчас предприятие совместно с ведущим вузом региона готовит специалистов в этом направлении на базе колледжей, техникумов и школ.

Завод роботов в Челябинске(2025)|Фото: t.me/poolN74

Не так давно в Челябинской области был создан Центр промышленной роботизации, на котором вице-премьер и губернатор побывали в апреле этого года.

«Центр будет отвечать за внедрение роботов на промышленные предприятия. Специалисты центра будут проводить технологический аудит: консультировать промышленников относительно того, где и какой процесс можно роботизировать, помогать в подборе роботов и создании плана внедрения. Внедрением роботов, кстати, занимаются специальные организации — интеграторы. Сегодня в Челябинской области их восемь», - рассказал накануне челябинским журналистам министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Михаил Кнауб.

На встрече с вице-премьером Денисом Мантуровым глава Южного Урала отметил, что еще одной точкой роста станет Особая экономическая зона, создание которой позволит привлечь значительные инвестиции.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Напомним, председатель правительства России Михаил Мишустин подписал в начале апреля постановление о создании в Челябинской области новой особой экономической зоны «Южноуральская» - территории с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности, где инвесторы смогут, пользуясь преференциями, реализовывать важные для развития экономики проекты.

В рамках ОЭЗ в регионе будет создан кластер современных, высокотехнологичных, в том числе роботизированных производств. Сейчас региональные власти активно работают с потенциальными инвесторами по заключению соглашений.

«Поддержка инвесторов для нашего региона – один из ключевых приоритетов. И создаваемая особая экономическая зона – важный элемент этой работы», - ранее отмечал Алексей Текслер.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Новая особая экономическая зона промышленно-производственного типа разместится в Красноармейском муниципальном районе Челябинской области.

Первый вице-губернатор Челябинской области Иван Куцевляк уточнил: «Общая площадка предполагает, что сам преференциальный режим создается на 49 лет».

Также Денис Мантуров и Алексей Текслер в ходе рабочей встречи обсуждали ход реализации ключевых инвестпроектов в регионе. Речь шла о заводе минеральных удобрений в Карабаше, цинковом заводе в Верхнем Уфалее, заводе тяжелого машиностроения и заводе прокатных валков в Магнитогорске, комплексе преобразовательной техники в Сосновском округе и заводе фронтальных погрузчиков в Челябинске.

И, конечно, особое внимание было уделено развитию оборонно-промышленного комплекса. Алексей Текслер подчеркнул, что вопросы выполнения гособоронзаказа находятся на его особом контроле.

Теги: алексей текслер, денис мантуров, роботизация, инвестпроекты, оэз южноуральская,


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