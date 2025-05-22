В США убиты два сотрудника посольства Израиля

30-летний Элиас Родригес из Чикаго, подозреваемый в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, взят под стражу на месте происшествия. Его допрашивают. Происшествие случилось 21 мая.

"Двое сотрудников посольства Израиля застрелены с близкого расстояния во время посещения еврейского мероприятия в Столичном еврейском музее в Вашингтоне", - заявил представитель посольства Израиля в Вашингтоне Таль Наим Коэн.

Два сотрудника посольства Израиля были застрелены, когда выходили с мероприятия в среду вечером, пишет ABC News.