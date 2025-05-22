В Югре мошенники обманывают семьи погибших участников СВО от имени военкома

В Югре мошенники обманывают семьи погибших участников СВО от имени военкома, сообщает Neft.

Мошенники, представляясь военкомом Романом Вуколовым, обманывают родственников погибших участников СВО. Они отправляют сообщения в мессенджере с предложением получить награду или выплату, при этом просят перейти по ссылке якобы на сайт "Госуслуги". На самом деле ссылка ведет на вредоносный сервис.

Военный комиссариат Югры официально заявляет, что не осуществляет рассылки в социальных сетях и мессенджерах. Любые подобные сообщения являются мошенническими.