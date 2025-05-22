Правительство выступило против празднования Дня взятия Парижа

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предлагающий сделать день взятия Парижа русскими войсками, которое произошло 31 марта 1814 года, Днем воинской славы. Такой законопроект внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.

Они считают, что необходимо возрождать исторические традиции празднования победы России в Отечественной войне 1812 года, тем более в условиях стремления западных стран переписать историю в своих интересах. Это актуально и в связи с тем, что в советское время победа 1812 года не отмечалась. Это привело к тому, что в сознании многих россиян та война воспринимается лишь как "одна из". В то время как это была именно Отечественная война за сохранение государственности, к тому же Россия оказалась единственной страной, способной не только противостоять наполеоновской агрессии, но и нанести ей сокрушительный удар.

Однако Правительство законопроект не поддержало. Там считают, что это излишне, так как уже есть День воинской славы 8 сентября — День Бородинского сражения. А взятие Парижа относится к совместному походу русских войск с армиями европейских стран.

Историк Андрей Фурсов отмечает, что Франция никогда не простит России поражения в той войне, после которой выяснилось, что мы стали сильнейшей державой в Европе. Именно после этого Россия стала главным врагом для Англии, которая начала активную борьбу против России, продолжающуюся по сей день.