Белоусов представил нового командующего Сухопутными войсками Мордвичёва личному составу

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил штандарт главнокомандующему Сухопутными войсками генерал-полковнику Андрею Мордвичёву. Также глава оборонного ведомства представил нового командующего личному составу, сообщили в пресс-службе министерства.

"Генерал-полковник Мордвичёв Андрей Николаевич – это опытный боевой офицер, который в полной мере раскрыл талант военачальника в ходе специальной военной операции. Уверен, что глубокие знания, опыт и профессионализм помогут ему достойно продолжить службу в новой должности", – отметил Андрей Белоусов.

До повышения Мордвичёв занимал пост командующего войсками Центрального военного округа (штаб – в Екатеринбурге), в 2023 году указом президента России ему было присвоено звание генерал-полковника. 15 мая 2025 года он был переведен на должность главнокомандующего Сухопутными войсками.