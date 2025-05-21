Рубио: США не давали Украине военных гарантий в рамках соглашения по ископаемым

Никаких военных гарантий для Украины в рамках соглашения об экономическом партнерстве с США не предусмотрено.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Палате представителей, комментируя соглашение о совместной разработке украинских полезных ископаемых, передает "РИА Новости".

При этом Вашингтон допускает возможность введения "разрушительных санкций" против Москвы при отсутствии мирного соглашения.

"Президент [Дональд Трамп] ясно дал понять, что у него есть варианты по усилению санкций против России, если это потребуется. Он бы предпочел, чтобы стороны согласились на мирное соглашение, но если это не сработает, он прекрасно осознаёт возможности разрушительных санкций", - сказал госсекретарь.

Вашингтон и Киев подписали сделку по недрам 30 апреля. Соглашение дает американской стороне привилегированный доступ к новым проектам по разработке природных ресурсов в Украине, включая алюминий, графит, нефть и природный газ. Также документ предусматривает создание американо-украинского инвестиционного фонда восстановления Украины.

Министр финансов США Скотт Бессент, объявляя о сделке, заявил, что соглашение "ясно дает понять России, что администрация Трампа привержена мирному процессу, в центре которого находится свободная, суверенная и процветающая Украина в долгосрочной перспективе".