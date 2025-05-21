22 Мая 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Индекс промпроизводства на Вологодчине по итогам 1 квартала составил 102,1%

Губернатор Вологодской области рассказал об итогах работы промышленного комплекса региона за 1 квартал 2025 года.

«Вологодская область является мощным промышленным центром России, поскольку промышленность – это традиционная основа нашей региональной экономики, которая оказывает значительное влияние на наполняемость бюджета и рынок труда. По итогам первых трех месяцев 2025 года индекс промпроизводства на Вологодчине составил 102,1% – это на один процентный пункт больше, чем в целом по стране. Объем отгрузки вологодской промышленной продукции вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 346 миллиардов рублей», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/vologdaoblast

Значительное влияние на развитие производства в регионе оказывают мероприятия, направленные на поддержку инвестиционной активности. Так, важным событием стало появление особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Вологодская», проект которой был поддержан федеральными властями. Уже заключены соглашения о намерениях с шестью потенциальными резидентами ОЭЗ с объемом инвестиций в 8,7 миллиарда рублей и созданием не менее 778 рабочих мест.

В 2025-2027 годах планируется создание индустриального парка «Ясная Поляна» в Череповецком районе площадью 71 гектар и особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Великом Устюге площадью 200 гектаров. На свободные площади инвестиционных территорий «Шексна» (132 гектара), «Сокол» (88 гектаров) и «Череповец» (40 гектаров) планируется привлечь новые промышленные предприятия.

Кроме того, для развития глубокой переработки древесины и создания новых рабочих мест проводится активная работа с потенциальными инвесторами по созданию на территории региона новых современных перерабатывающих предприятий. Вологодчина является лидером в России по количеству приоритетных инвестпроектов по развитию лесного комплекса: всего по стране их 196, из них 26 – на территории области.

«Рассчитываем, что по итогам всего 2025 года индекс промышленного производства в Вологодской области составит 102,6%. По нашим оценкам, отгрузка промышленной продукции должна достигнуть 1 482 миллиарда рублей – это станет рекордным показателем», – отметил Георгий Филимонов.

Для ключевых производственных отраслей Вологодчины предусмотрены различные меры поддержки. К примеру, в 2024 году Фонд развития промышленности выдал предприятиям льготные займы на 874 миллиона рублей – они позволили реализовать на территории региона проекты в машиностроительной, пищевой, лесоперерабатывающей отраслях. В этом году объем данного вида поддержки будет увеличен в 1,6 раза – до 1,4 миллиарда рублей.

Помимо прочего, в прошлом году для развития производства пищевых продуктов были введены новые меры поддержки. Среди них – средства на переработку козьего и овечьего молока, сырого молока крупного рогатого скота в пищевую продукцию, а также выделение финансирования на приобретение оборудования в пищевой и перерабатывающей промышленности.

Теги: георгий филимонов, промышленная продукция, индекс промпроизводства


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