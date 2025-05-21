Глава Оренбуржья обсудил развитие сотрудничества с китайскими партнерами

Сегодня, 21 мая, в Казани под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и заместителя Премьера Госсовета КНР Чжана Гоцина состоялось V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев участвовал в работе V заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы». В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, представители 14 российских и 6 китайских регионов. В числе российских участников заседания был врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

Предметом обсуждения стали вопросы развития отношений двух стран в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах с учетом принципов и намерений, обозначенных в Совместном заявлении РФ и КНР об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.

Марат Хуснуллин подчеркнул, что Совет, созданный Президентом России Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином, важен для развития двустороннего экономического партнерства, укрепления дружбы и доверия:

Полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров отметил, что "2025 год ознаменован памятными событиями, которые еще теснее сближают наши страны и определяют их роль в мире". Одним из действенных механизмов сотрудничества является формат «Волга-Янцзы».

"По итогам 2024 года товарооборот между регионами ПФО и КНР вырос на 6,9 % по сравнению с предыдущим годом. Для Приволжского федерального округа доля Китая во внешней торговле составила 23 %. При этом для большинства регионов округа Китай является основным торговым партнером", – отметил полпред.

Чжан Гоцин отметил, что разделяет с Игорем Комаровым положительную оценку российско-китайских отношений.

Оренбургская область реализует ряд совместных с Китаем проектов в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

"На уровне субъекта с провинциями Верхнего и Среднего течения реки Янцзы подписаны 4 рамочных соглашения. Основу нашего сотрудничества составляют долгосрочные торговые отношения. В 2024 году из Оренбургской области экспортировали в основном минеральную продукцию – это 49,6 % от всего регионального экспорта в Китай. 31,5 % регионального импорта из КНР составила продукция машиностроительного комплекса. В гуманитарной сфере мы реализуем совместные образовательные программы, проводятся научные исследования, студенты участвуют в ежегодных российско-китайских молодежных форумах, в их числе оренбургский «Евразия Глобал», – сказал врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

По итогам заседания Игорь Комаров и Чжан Гоцин подписали Протокол V заседания Совета по сотрудничеству регионов ПФО и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы КНР, который закрепил готовность сторон к дальнейшему развитию торгово-экономического и гуманитарного партнерства.