В Томске стартовала работа X форума молодых учёных, инженеров и предпринимателей U-novus

Сегодня в Томске открылся юбилейный десятый форум молодых учёных, инженеров и предпринимателей U-novus. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Владимир Мазур.

За четыре дня работы в форуме примут участие две тысячи человек из 40 регионов страны.

В рамках программы работы форума в томских университетах выступят 150 спикеров. Молодые участники представят 70 стартапов, лучшие из которых получат поддержку, с тем, чтобы превратиться в производства с рабочими местами.

"Обсудим на форуме развитие высокотехнологичных отраслей. Это химия, электроника, беспилотные системы и другие, в которых томские учёные, инженеры, конструкторы, технологические предприниматели участвуют самым активным образом, выполняют поручение Президента Владимира Владимировича Путина по достижению технологического суверенитета российской экономики. Благодарю организаторов, участников и партнёров форума. Это Минобрнауки России, крупнейшие отечественные компании АФК «Система», Газпромбанк, «Газпром нефть», «Газпром трансгаз Томск», Большой университет Томска и другие", - отметил губернатор Владимир Мазур.