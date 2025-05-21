СМИ: Бывший замминистра Оренбургской области перейдет в свердловское правительство

В свердловском правительстве снова грядут кадровые перестановки. Вслед за врио губернатора Среднего Урала Денисом Паслером из Оренбургской области приедет бывший замминистра региональной и информационной политики Инна Аверкова.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на источник в областном правительстве, Инна Аверкова возглавит департамент информполитики Свердловской области. Соответствующий документ будет подписан в скором времени, официально об этом объявят уже после назначения.

За плечами Аверковой должность главы пресс-службы губернатора Оренбургской области, в которой она пробыла с 2013 по 2021 год, а также пост исполняющего обязанности министра информполитики, с которого она ушла 16 мая.

Напомним, что должность руководителя департамента информационной политики Свердловской области пустует с апреля, когда Юлия Хусаинова написала заявление по собственному желанию.