Вся территория Курской области освобождена - Хинштейн

На сегодняшний день вся территория Курской области освобождена, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в эфире телеканала "Россия 24".

Накануне поездку в Курскую область совершил президент России Владимир Путин – впервые с момента вторжения на территорию региона ВСУ. Во время встречи с президентом Хинштейн сообщил: Сейчас активно <…> идёт разминирование территории, развёрнута группировка Вооружённых Сил, МЧС, [добровольческой бригады] "Барс – Курск". Ежедневно огромное количество, несколько десятков взрывоопасных предметов разминируется. Но до этого момента мы не можем людям обеспечить безопасность их возвращения домой".

Сообщалось, что Путин поддержал продление ежемесячных выплат в размере 65 тыс. руб. для беженцев из приграничных районов области.