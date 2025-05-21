Журналист "Соловьев Live" предложил отменить в России пенсии

Журналист и ведущий канала "Соловьев Live" Сергей Мардан высказал во время одной из дискуссий неожиданное мнение – он предложил отменить пенсии для россиян. Он уверен, что такая мера приведёт к повышению рождаемости.

"Я раз за разом предлагаю в эфирах "Соловьев Live": давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе, что в старости есть. Нет? Сдохнешь", - сказал Мардан.

Позже в своём telegram-канале Мардан пояснил позицию. По его мнению, зрители "не распознали иронию" в его словах.

"Что касается пенсий, то это не мне решать. Их через 15-20-25 лет и без моего субъективного мнения придётся отменить при такой демографической тенденции большинству развитых стран. Рожать много детей – тоже не выход. Для воспроизводства социальных связей 100-летней давности нужно жить внутри религиозных общин, вроде амишей или харедим", - написал Мардан.

Если же на долю человека выпало родиться в большом и красивом мегаполисе, тогда распад семьи – вещь предопределенная.

"Пенсии, кстати, в России появились как обязательная социальная опция только в 1964 г. Когда советское правительство изыскало средства на пенсии по старости для колхозников. Так что даже сегодняшние "новые" пенсионеры (те, кому 63 года) родились во времена, когда пенсия была "не для всех"", - написал Мардан.