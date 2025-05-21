Вологодское правительство подготовит отчет о работе за 1 квартал по поручению Георгия Филимонова

Соответствующее поручение Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов дал Председателю регионального Правительства Александру Мордвинову.

«Поручаю председателю Правительства Вологодской области Александру Михайловичу Мордвинову собрать с коллег-отраслевиков, курирующих заместителей Губернатора, министров отчетные сведения по итогам работы за первый квартал текущего года. И сделать доклад на следующем заседании Правительства», – сказал Георгий Филимонов.

Губернатор подчеркнул, что необходимо понимать эффективность выполнения KPI, поставленных перед исполнительными органами власти Вологодской области.

Глава региона также считает, что представленные отчеты помогут дать оценку по дисциплинированности сотрудников и результативности работы.

«Я поручал делать свод по итогам работы каждого месяца, прошел квартал. Давайте не на словах, а на деле покажем, как работает Правительство Вологодской области. Это и инструмент дисциплины, повышения эффективности и достижения наших целей», – отметил Георгий Филимонов.