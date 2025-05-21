Собянин: Отражена атака трех летевших на Москву беспилотников

Силы ПВО Минобороны отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в своем Telegram-канале.

Временные ограничения на взлет и посадку были введены в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский", Как сообщает Росавиация, в настоящее время они уже сняты.

Вместе с тем, аэропорт "Пулково" (Санкт-Петербург) предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов на вылет в Москву и на прибытие из московского региона из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский".