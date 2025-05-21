Минюст предлагает освобождать от ответственности за убийство при защите "нравственных ценностей"

Глава Минюста России Константин Чуйченко предлагает освобождать от уголовной ответственности людей, защищавших нравственные ценности в момент совершения преступления.

В пример он привел людей, которые в Курской области убивали украинских солдат во время вторжения ВСУ, а также мужчину, который в состоянии аффекта убил насильника своей малолетней дочери. Чуйченко предлагает "обеспечить приговором справедливость".

Сейчас в Уголовном кодексе есть статья 107, которая предусматривает до трех лет лишения свободы за убийство в состоянии аффекта. Также есть основания для освобождения от ответственности – это условия крайней необходимости или самооборона.

"Вот сейчас заходили националисты в Курск, когда многие местные жители защищали своих близких, свое имущество и, естественно, убивали. Ни у кого же не возникает вопроса, насколько правомерно они убивали и так далее. Но почему в обычной ситуации такие вопросы возникают? И мы тем самым находимся в противостоянии, в противоречии права и морали", - заявил Чуйченко на Петербургском юридическом форуме.