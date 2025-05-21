Климат в Арктике теплеет в три раза быстрее, чем в остальной России

За 45 последних лет средняя температура в Арктике выросла на 4 градуса – это в три раза быстрее, чем в остальном мире, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Среднегодовая температура в арктических регионах России составляет -7 градусов, отопительный сезон в среднем в полтора раза длиннее, чем на остальной территории страны, добавил министр, выступая в Госдуме.

Его коллега – министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов напомнил, что за последние 50 лет каждое последующее десятилетие становится теплее предыдущего, а рост температуры "трансформирует привычный уклад".

Депутаты Госдумы добавили, что потенциально таяние вечной мерзлоты может привести к убыткам свыше 7 трлн руб.