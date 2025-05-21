В Ханты-Мансийске будут судить банду, организовавшую нелегальную миграцию

Завершено расследование в отношении соучастников преступной группы, обвиняемых в организации незаконной миграции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по ХМАО-Югре.

Незаконную миграцию организовала жительница Ханты-Мансийска с двойным гражданством. Она предложила присоединиться к бизнесу своей знакомой, которая оформляла документы в миграционной сфере, и сотруднику МФЦ.

С 2018 по 2024 год троица за деньги оформляли иностранцам документы, изготавливали фиктивные трудовые договоры и фиктивно ставили их на учеты в жилых помещениях. Работник МФЦ без очереди принимал документы для регистрации мигрантов по месту пребывания в Ханты-Мансийске. При этом, если в документах были ошибки, исправлял их самостоятельно, чтобы не допустить истечения срока временного пребывания иностранцев в России.

Фигуранты организовали незаконное пребывание на территории Югры более 700 иностранных граждан. Еще 52 лица, прибывшие из государств ближнего зарубежья были неправомерно поставлены на миграционный учет в результате фиктивной регистрации. Доход от незаконной деятельности составил как минимум 2,5 млн руб.

Дело в отношении организатора преступной схемы было направлено в суд в марте текущего года, оно находится на рассмотрении. В настоящее время завершено следствие в отношении остальных фигурантов, которые вскоре также предстанут перед судом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.