Законопроект о регулировании платного приема в вузы пытаются оболгать - Матвиенко

В стране действует "мощное лобби", которое пытается дискредитировать идею госрегулирования платного приема в вузы. Об этом сегодня заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Совет Федерации одобрил принятый вчера соответствующий закон, который прошел все три чтения за неделю. Он наделяет Правительство полномочиями регулировать объемы платного набора в вузы, исходя из потребностей экономики.

Сейчас вузы набирают на платные места всех подряд, снова напомнила Матвиенко. Но есть те, кто пытаются этому воспрепятствовать, они и делают разные "нечистоплотные высказывания" вроде того, что студентам из регионов ограничат прием в вузы. Власти исходят из того, чтобы качество образования повышалось, а выпускники были востребованными специалистами, необходимыми экономике.

Идея госрегулирования очевидна, но вот качество образования от сокращения платников вряд ли повысится, здесь нужны другие меры, считают многие эксперты. В том числе очень мешает действующий сейчас принцип подушевого финансирования, что чем больше студентов, тем больше денег получает вуз.