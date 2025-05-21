Песков: Работа над меморандумом России и Украины идет динамично

Работа по меморандуму о будущем мирном договоре с Украиной идет динамично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс, работают все динамично", - цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что большая часть работы по меморандуму ведется в дискретном режиме, она не должна быть публичной.

Также Песков отметил, что перечень условий для прекращения огня между Россией и Украиной будет подготовлен сторонами отдельно. «Об этом в Стамбуле была достигнута договоренность", - сказал он.

Ранее Песков сообщил журналистам (после разговора российского и американского президентов), что "восстановленный контакт с Киевом важен для работы над текстом меморандума о будущем мирном договоре". При этом Песков заявил, что конкретных сроков подписания меморандума "нет и быть не может", поскольку в этом деле слишком много важных для проработки деталей.