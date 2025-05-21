Россия будет развивать туризм на Шпицбергене

Россия намерена усиливать свое присутствие на острове Шпицберген, где с 1931 года работает трест "Арктикуголь". Предполагается, что за ближайшие пять лет на острове будет реализована программа развития с диверсификацией экономической деятельности – с туризмом и обслуживанием судов, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, выступая на "Парламентском часе" в Госдуме.

Шпицберген является самой северной частью Норвегии. Особый статус архипелага позволяет России (и другим государствам-участникам Парижской конференции 1920 года) вести здесь хозяйственную деятельность. На острове Западный Шпицберген есть российский шахтерский поселок Баренцбург, а также поселок Пирамида. Российское население не превышает 1 тыс. человек.