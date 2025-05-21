Паслер поручил активно привлекать инвесторов в Свердловскую область

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поставил задачу активно привлекать инвесторов в регион. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

Поручение было дано на заседании регионального правительства в среду, 21 мая. Было отмечено, что привлечение инвесторов необходимо для роста объема инвестиций в основной капитал. Кроме этого, по поручению Паслера должно быть увеличено число приоритетных инвестиционных проектов.

По оценке министерства инвестиций и развития Свердловской области, в 2025 году объем инвестиций в основной капитал достигнет 1 триллиона рублей.

Накануне Денис Паслер вновь напомнил, что концессионные соглашения, которые в прошлом году область заключила на 64 млрд рублей, следует расценивать как скрытый госдолг региона.