В Ишимском районе восстановлено движение на ранее затопленной дороге

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел очередное оперативное совещание по предупреждению паводка и ликвидации его последствий в Тюменской области.

Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области, ситуация находится под контролем. Сейчас вода прибывает только в Викуловском районе. На сегодня уровень в райцентре составил 1 044 см, это ниже показателей 2017 года. Ожидаем максимум в течение трех дней.

"Также продолжаем оказывать помощь землякам, пострадавшим от паводка. От жителей Казанского, Абатского, Ишимского, Викуловского районов и города Ишима уже поступило в общей сложности 2 510 заявлений о предоставлении единовременной материальной помощи. По 2 109 из них приняты положительные решения, большая часть обратившихся уже получили деньги", сообщил Моор.

Единовременная материальная помощь предоставляется жителям территорий, где в связи с паводком был введен режим ЧС регионального уровня.

При этом в Ишимском районе восстановлено движение на автодороге Макарово — Кошкарагай. О снятии ограничений на участке сегодня, 21 мая, сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Сергей Ломовцев.

"Пассажирские перевозки на данном маршруте полностью возобновились в обычном режиме. При проезде опасных участков, прошу водителей не терять бдительность".

Ограничение вводилось из-за перелива воды через дорожное полотно.