Минюст предложил запретить неплательщикам алиментов путешествовать с комфортом

Минюст России предложил меры против злостных неплательщиков алиментов.

К примеру, им могут перекрыть доступ к "Госуслугам", а также запретить покупать билеты повышенной комфортности на самолет и поезд. Об этом заявил первый заместитель министра юстиции РФ Евгений Забарчук, передает РИА Новости.

Также министерство предлагает запретить брать таким лицам кредиты и займы - за исключением тех, что будут направлены на погашение задолженности.

Ранее стало известно, что общедоступный реестр злостных неплательщиков алиментов полноценно заработает уже в этом году. В этот реестр войдут данные о злостных должниках по алиментам, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности, либо тех, кто находится в розыске. После включения гражданина в реестр информация о нем будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.