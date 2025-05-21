В Нижнем Тагиле создадут городской Совет участников СВО

В Нижнем Тагиле заявили о планах по созданию городского Совета участников специальной военной операции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, организация объединит тагильчан, которые уже вернулись и будут возвращаться из зоны СВО. Планируется, что они будут координировать работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и принимать участие в вопросах развития города.

Кроме этого, накануне в Нижнем Тагиле заложили аллею героев специальной военной операции. Новую зеленую зону украсили 12 молодых дубов, 8 осин и 5 шаровидных ив.

Напомним, ранее глава региона Денис Паслер объяснил, почему в Свердловской области до сих пор нет центра реабилитации для участников СВО.