В Забайкалье тушат пожар на территории детского лагеря

Пожар начался на территории детского лагеря "Огонек" в Забайкальском крае, сообщает МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что тушение осложняет сухая и ветреная погода. На месте работают 50 специалистов и 11 единиц техники.

Предварительно, огнем на 120 квадратах поврежден корпус детского лагеря, который находится возле населенного пункта Маккавеево. Ранее местные власти заявляли о лесном пожаре недалеко от поселка.

В Забайкальском крае из-за природных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. 16 мая в МЧС РФ сообщили о том, что несколько населенных пунктов Забайкальского края находятся под угрозой лесных пожаров.